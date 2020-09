Torino, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Il Torino ha comunicato che tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi

Attraverso una nota ufficiale, il Torino ha comunicato che tutti i tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.

«Giampaolo, dopo l’analisi tattica, ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. L’esito dei tamponi ha dato un responso negativo per tutto il gruppo squadra che però, ovviamente, stasera sarà ugualmente in ritiro come prassi alla vigilia di ogni partita di campionato».