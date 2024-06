Torino, UFFICIALE Paolo Vanoli nuovo allenatore: cifre, dettagli e cosa succede ora

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore del Torino, decisivo l’incontro nella tarda serata con il Venezia, ecco le cifre e cosa succede ora

E alla fine è arrivata la tanto attesa ufficialità: Paolo Vanoli sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Torino. Decisivo, come rivela Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X (ex Twitter) l’incontro andato in scena nella tarda serata di oggi, martedì 18 giugno, tra il club sabaudo e il Venezia.

Nelle casse dei lagunari (che a breve ufficializzeremo a loro volta Di Francesco come nuovo tecnico) circa 800 mila euro. Atteso per domani l’annuncio anche sui portali ufficiali della scuderia piemontese, con tanto di firma negli uffici milanesi del patron Urbano Cairo. Solo dopo l’ex Spartak Mosca nonché collaboratore tecnico di Antonio Conte all’Inter verrà presentato ai cronisti nella sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino. Insomma, dopo quasi un mese di attesa per l’avventura a tinte granata di Paolo Vanoli è ormai tutto veramente pronto.