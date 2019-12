Torino, Mazzarri: «Non c’è equilibrio in questo ambiente»

Walter Mazzarri parla dopo il successo ottenuto in casa contro la Fiorentina: ecco le parole del tecnico del Torino

MAZZARRI – «Dobbiamo stare i piedi per terra, è un ambiente dove non c’è equilibrio, da una partita all’altra siamo fenomeni e la volta dopo il contrario. Io ho una grande fiducia di Ansaldi, potrebbe essere un fuoriclasse, quando è concentrato fa benissimo le due fasi. Noi siamo stati i primi a dire che siamo stati in difficoltà fisica, con una serie di problemi anche fisici».