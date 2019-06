Il Toro costruisce la sua nuova difesa: il futuro di Bonifazi

Il Toro costruisce la sua difesa per la prossima stagione: le certezze Djidji e Lyanco, il futuro incerto di Bonifazi

Ancora in bilico nell’attesa che la Uefa si pronunci sul caso del Milan, il Toro non perde tempo e progetta la nuova stagione. A partire dal pacchetto difensivo, dove è stato riscattato Djidji e dove è stato annunciato il rientro di Lyanco. Ma non quello di Bonifazi.

Il cui futuro è ancora incerto, alla vigilia degli Europei Under 21, ma che difficilmente sarà a Torino. Innanzitutto lo vuole trattenere la Spal, che vanta un diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Con uno in più, però, Cairo potrà operare un contro riscatto: da valutare se ne valga la pena, dato che il centrale ha mercato e richieste anche da piazze importanti. E così la cifra, per i granata, potrebbe anche lievitare.