Toro-Spal sospesa: fra poco la decisione di Pasqua

L’arbitro Pasqua della sezione di Tivoli dopo aver provato a far giocare le due squadre ha sospeso la partita

Un violento acquazzone si è abbattuto su Torino negli istanti antecedenti al fischio d’inizio di Toro-Spal. L’arbitro Pasqua della sezione di Tivoli ha comunque deciso di provare a giocare ma le pessime condizioni del campo e il fatto che la palla non rotolasse con regolarità sul manto erboso dell’Olimpico ha costretto il fischietto laziale a sospendere momentaneamente il match. Se Pasqua dovesse decidere di rinviare definitivamente il match, la prima data possibile per recuperare la partita sarebbe quella intorno al 18 settembre, in coincidenza di Fiorentina-Genoa. Si recupererà probabilmente il giorno prima o il giorno dopo del match del Franchi che fu rinviata nel primo turno di campionato a causa della tragedia che colpì la città di Genova quando il Ponte Morandi crollò e uccise 42 persone. Impossibile, infatti, che la partita si recuperi domani visti gli impegni dei giocatori con le rispettive Nazionali.