Toro, Vlasic è un giocatore di livello internazionale

L’attaccante del Torino, Vlasic, ha sfiorato la finale del Mondiale con la Croazia. Il merito è tutto di Juric?

Entrato nel secondo tempo di Argentina-Croazia, Vlasic – che non ha mai giocato 90 minuti a Qatar 2022 – ha fornito un’ottima prova, dimostrando di saper impattare bene una gara per molti versi già decisa. Il tecnico del Toro, il croato Ivan Juric, può essere contento della crescita dimostrata dal suo giocatore, che stasera è andato al tiro, si è impegnato in diversi recuperi e non è mai uscito dalla partita, in un contesto problematico per il risultato sul campo e la rassegnazione di alcuni compagni di squadra.