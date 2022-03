Torrisi sul Bologna: «Involuto e senza idee, con Mihajlovic si arriva sempre lì»

Stefano Torrisi, ex calciatore del Bologna, ha parlati ai microfoni de Il Resto del Carlino sulla situazione dei rossoblù

BOLOGNA – «Dopo ventotto giornate e la sconfitta del Franchi mi sento di dire che il Bologna sia questo. Una squadra involuta che non gioca bene e non ha identità. A Casteldebole si cercano sempre alibi, forse troppi. Il non gioco alla lunga non paga e quest’anno i rossoblù sembrano regrediti sotto questo punto di vista. Prendiamo dei gol stupidi e si che i ragazzi lavorano da tanto con questo allenatore. Non vorrei che chi insegna loro le cose non riesca a farsi capire».

MIHAJLOVIC – «Non so se il suo ciclo sia finito, ma i numeri dicono che con questo tecnico arriviamo sempre lì. E questo, tolti due-tre giocatori, è il Bologna migliore a livello di qualità degli ultimi anni. Poi ti chiedi perché alcuni non stanno in piedi, altri si sono involuti. Orsolini, Barrow e Soriano prima segnavano ora sono irriconoscibili. Arnautovic gioca per sé stesso. Il Bologna non riesce a fare il salto, ma è così da qualche anno ormai».

POST SINISA – «Io un nome lo avrei, si chiama Jindrich Trpsavosky, allenatore dello Slavia Praga è davvero molto bravo».