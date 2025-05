Tottenham, ecco come il regista di Parasite Bong Joon-ho ha festeggiato la vittoria di Son e compagni – VIDEO

Il regista premio Oscar di Parasite Bong Joon-Ho spettatore speciale della finale di Europa League: in diretta dalla Corea del Sud per tifare il Tottenham

Durante la finale di Europa League tra Tottenham e Manchester United, giocata nelle prime ore del mattino in Corea del Sud, tra i tanti tifosi svegli per seguire l’evento c’era anche Bong Joon-ho, celebre regista premio Oscar per Parasite. Bong ha preso parte come ospite speciale a una diretta sul popolare canale YouTube “Dalsune Live”, accanto al commentatore sportivo Park Moon-sung, alla comica Kim Shin-young e ad altri appassionati. Per l’occasione ha abbandonato il suo abituale ruolo da regista per calarsi con entusiasmo in quello di tifoso-commentatore, condividendo pronostici, battute e momenti di pura gioia con il resto del cast.

Bong Joon-Ho’s reaction when Tottenham won the Europa League 😭🤍 pic.twitter.com/5ReS6VyEe3 — Cho 🇰🇷 (@thfc_cho) May 22, 2025

Nonostante Son Heung-min, capitano del Tottenham, fosse inizialmente in panchina a causa di un infortunio alla caviglia, Bong aveva previsto con sicurezza che sarebbe entrato nel secondo tempo. E così è stato. Alla rete decisiva degli Spurs, il regista ha esultato abbracciando i compagni di trasmissione, mentre all’ingresso in campo di Son si è alzato in piedi applaudendo con evidente emozione. Il suo entusiasmo ha conquistato il pubblico, che in tempo reale ha scherzato dicendo che sembrava di guardare il Festival di Cannes più che una partita di calcio. Bong, divertito, ha risposto: «Non parliamo di cinema in momenti come questo». Un’apparizione inaspettata e genuina che ha mostrato un lato spontaneo e caloroso di uno dei più grandi cineasti contemporanei, unito a milioni di coreani nel celebrare un trionfo storico di quello che è considerato non solo il miglior calciatore coreano di sempre, ma di tutta l’Asia.