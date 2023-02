Tottenham, la società spera nel rientro di Conte prima del Milan

Antonio Conte è stato costretto a fermarsi ancora dopo l’operazione e il rientro nelle ultime settimana, il Tottenham spera che possa raggiungere la squadra presto

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, gli inglesi sperano che il tecnico possa rientrare per la sfida di ritorno contro il Milan, ma l’allenatore non accelererà il rientro.