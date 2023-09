Tottenham, Levy: «Abbiamo un clausola di recompra su Kane»

La rivelazione del presidente del Tottenham sulla cessione di Harry Kane: gli Spurs hanno conservato un diritto alla recompra

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha rivelato un retroscena sulla cessione di Harry Kane al Bayern Monaco, spiegando che gli Spurs hanno conservato un diritto alla recompra. Di seguito le sue parole.

«Abbiamo una clausola di recompra per Kane. Vorrei ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per noi, qui è sempre il benvenuto. Harry è uno di famiglia, un membro molto amato e stimato. Resterà per sempre nella storia del Tottenham».