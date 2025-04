Tottenham, stagione fallimentare per Postecoglou: gli Spurs si guardano attorno

Tottenham, stagione piena di delusioni per gli Spurs: lontanissimi dalle posizioni europee e la posizione di Postecoglou è in bilico, con tre possibili sostituti

Stagione complicata per il Tottenham, che si trova al quindicesimo posto in classifica, ben lontano dalle posizioni valide per l’Europa. Nonostante la salvezza non sia in discussione – l’Ipswich terzultimo è distante 16 punti a sei giornate dalla fine – il campionato resta decisamente sotto le aspettative per il club londinese. L’unica possibilità di giocare in Europa la prossima stagione è solo passando dalla vittoria in Europa League, con gli Spurs chiamati a battere domani l’Eintracht Francoforte.

In questo contesto, la posizione dell’allenatore Ange Postecoglou è tutt’altro che sicura. Secondo TeamTalk, la dirigenza degli Spurs starebbe già valutando un possibile cambio in panchina per la prossima stagione: i candidati sarebbero Marco Silva (Fulham), Thomas Frank (Brentford) e Andoni Iraola (Bournemouth).