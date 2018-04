Totti esulta dopo Roma-Barça: «E’ per momenti come questo che è bello vivere per questi colori» – FOTO

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha esultato dalla tribuna dopo la vittoria con il Barcellona. Ecco la sua reazione

Francesco Totti esulta sui social per l’impresa della sua Roma. Il dirigente romanista era all’Olimpico e ha assistito dal vivo alla prestazione capolavoro dei giallorossi contro il Barcellona e al termine della partita ha esultato per il 3-0 che è valso la qualificazione alle semifinali di Champions League.

«È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma 🧡❤ #RomaBarcellona» ha scritto l’ex numero 10 romanista dopo Roma-Barcellona. Una grande soddisfazione anche per il Pupone, da sempre tifoso e amante dei colori giallorossi, che ha assistito alla sfida al fianco di un altro ex romanista, Antonio Cassano.