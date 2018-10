La procura sta indagando sugli eventi del 3 giugno 2017 quando una folla scatenata provocò la morte di Erika Pioletti

Il 3 giugno 2017 non verrà ricordato soltanto per la sconfitta della Juventus a Cardiff contro il Real Madrid. Quella notte infatti, in Piazza San Carlo a Torino, Erika Pioletti perse la vita e 1500 persone rimasero ferite dopo che un presunto attacco terroristico scatenò il panico tra la folla. In realtà, qualche giorno più tardi, si scoprì che alcuni rapinatori avevano dato questo fantomatico allarme. L’accusa della procura di Torino è di omicidio preterintenzionale, ma la difesa sostiene che la colpa sia stata delle transenne. Quella sera infatti, secondo quanto affermato anche dal “Corriere Torino“, la sicurezza della piazza per la trasmissione del match fu scarsa e mal organizzata. Le vie di fuga sarebbero state inesistenti e non avrebbero permesso alla folla di defluire in caso di emergenza, cosa poi effettivamente accaduta.