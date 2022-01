Trezeguet riparte dall’Ecuador: il francese sarà il d.s. dell’Emelec

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

David Trezeguet si appresenta a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Emelec, club dell’Ecuador

David Trezeguet ricomincia…dall’Ecuador. L’ex bomber francese, che alla Juve ha regalato tante gioie, è pronto a riprendere dal Sud America il discorso lasciato in sospeso con il mondo del calcio.

Non più brand ambassador bianconero dal 2021, l’ex numero 17 è ormai specializzato nel ruolo di direttore sportivo e si avvia a prendere in mano le redini dell’Emelec, club che gioca in Ecuador. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, ieri Re David era già a Guayaquil, dove ha definito gli ultimi dettagli della trattativa.

