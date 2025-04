In tre per il Triplete: Inter, Barcellona e PSG possono vincere ancora tutto

Barcellona, Inter e PSG in semifinale di Champions League: tutte e tre le squadre sono ancora in corsa per completare il Triplete in questa stagione

Arsenal, Paris Saint-Germain, Inter e Barcellona sono le quattro squadre rimaste in corsa per la Champions League, confermando l’equilibrio ai vertici del calcio europeo. Con il Real Madrid campione in carica e il Manchester City, vincitore due anni fa, eliminati, il panorama della competizione è ancora apertissimo. Nessuna Lega ha, al momento, qualificato due squadre per le semifinali, rendendo l’andamento di questa stagione ancora più incerto.

Se per l’Arsenal e il PSG la Champions League resta un trofeo mai conquistato, con il miglior risultato europeo dei Gunners risalente alla Coppa delle Coppe del 1993/94 e quella dei parigini nel 1996, Inter e Barcellona hanno una storia più consolidata nella competizione. Entrambe le squadre, infatti, nutrono ancora il sogno di conquistare il Triplete, ambizione che rimane viva anche a metà aprile 2025. Ma non sono le uniche a sognare: anche i parigini sono in corsa con la Ligue 1 già vinta e la finale di Coppa di Francia da giocare contro il Reims.