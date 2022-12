Tuchel, dalla Germania rilanciano: pronto per Atletico o Barcellona

Dalla Germania assicurano che Thomas Tuchel potrebbe essere il sostituto di uno tra Simeone e Xavi: le ultime novità

Secondo quanto riferito dalla BILD, Thomas Tuchel sarebbe pronto a continuare la propria carriera da allenatore in Spagna, paese di cui sta già studiando la lingua.

Il tecnico avrebbe già lasciato la sua residenza londinese ed è uno dei candidati principarli per sostituire Simeone o Xavi nel caso in cui Atletico Madrid o Barcellona non raggiungessero gli obiettivi prefissati per questa seconda parte di stagione.