Tuchel ancora duro con Lukaku: «Il calcio è uno sport di squadra». Le parole del tecnico del Chelsea

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Brighton Chelsea, il tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, ha parlato ancora di Lukaku:

«Facciamo di tutto per aiutarlo. Questa è assolutamente la domanda sbagliata. Non si tratta di un giocatore. È uno sport di squadra, non si tratta di 10 giocatori che servono 1 giocatore. Questo non è il Chelsea. Questo non è calcio».