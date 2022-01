Tuchel perdona Lukaku: «È ora di andare avanti. Futuro? Chiedete a lui»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tuchel perdona Lukaku: «È ora di andare avanti, non ha mai creato problemi». Così il tecnico del Chelsea in conferenza stampa

Thomas Tuchel ha chiuso momentaneamente il caso Lukaku-Chelsea.

Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «Siamo felici di aver preso il tempo necessario per osservare la situazione con calma e parlare con calma. Lukaku si è scusato ed è tornato in squadra. Abbiamo avuto tempo per chiarire, ora pensiamo ad andare avanti. Per me la cosa più importante è che non volesse creare intenzionalmente rumore in vista di una partita così importante, Non ci sono dubbi sull’impegno di Romelu Lukaku nella squadra. È un ragazzo che si impegna molto. Ecco perché è stato così sorprendente. Non ha mai creato problemi, è uno molto emotivo. Spero che anche i tifosi possano capirlo e supportare la squadra. È ora di andare avanti».

Poi ha aggiunto: «Il suo futuro? Dovete chiedere a lui. Non so cosa pensi riguardo i suoi piani a lungo termine, ma lui ha un contratto lungo con noi».