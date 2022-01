ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Thomas Tuchel batte una nutrita concorrenza e si aggiudica il premio FIFA The Best come miglior allenatore dello scorso anno

Il trionfo in Champions League ha permesso a Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, di conquistare il FIFA The Best come miglior allenatore del 2021.

Battuto Roberto Mancini, che ha trionfato con l’Italia agli Europei, e Pep Guardiola, campione d’Inghilterra con il Manchester City.