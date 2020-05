Turchia, il presidente della Federcalcio: «Forse da luglio i tifosi torneranno allo stadio»

Il presidente della Federcalcio della Turchia, Nihat Ozdemir, ha dato importanti aggiornamenti sul ritorno dei tifosi allo stadio

Come riporta Sky il numero uno della TFF ha aperto alla possibilità di vedere gli stadi della Superlig, attualmente sospesa ma in procinto di riprendere dal 12 giugno, con i tifosi dentro: «Anche se per adesso rimane la decisione di giocare senza spettatori, forse da luglio potremmo rivedere i tifosi negli stadi».