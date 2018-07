Cristiano Ronaldo Juventus, le ultime notizie pazze del mercato: il talento del Real Madrid può finire in bianconero, anche se è quasi impossibile

Cristiano Ronaldo è fuori dal Mondiale. Il calciatore del Real Madrid e del Portogallo perde l’occasione di vincere la Coppa del Mondo e adesso deve pensare al suo futuro. Ha già dato l’addio al Real, anche se non in maniera ufficiale, e c’è chi pensa che potrebbe venire in Italia. La Juventus è tra le società interessate e di recente ha stretto un rapporto più solido con Jorge Mendes, il suo agente. Secondo Tuttosport potrebbe essere un grosso indizio: la Juve vuole Cristiano Ronaldo ed è pronta a fare follie per prenderlo. I bianconeri avrebbero affidato a Mendes la missione (quasi impossibile) di convincere CR7 a spostarsi verso la Continassa.

L’affare Cancelo ha riavvicinato la Juve e l’agente portoghese, ne è nata una discussione più ampia su altri giocatori e il mirino si è spostato su uno dei calciatori più forti della storia. Ci sarebbe stato un summit, scrive il quotidiano, a cui avrebbe partecipato pure John Elkann. Proprio la figura di Elkann, e quindi i soldi della ECA, potrebbero risultare decisivi per portare a Torino una macchina da gol e da trofei. Ronaldo ha un costo spropositato e chiede quasi cinquanta milioni di euro all’anno. Solo guardando le cifre si capisce che Ronaldo alla Juve è molto simile a una boutade, ma nel calciomercato non si sa mai.