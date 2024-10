Twente Lazio, Baroni analizza: «Dele-Bashiru non mi sorprende. La vittoria la dedichiamo ai tifosi dopo ieri»

Il tecnico della Lazio ha parlato dopo il fischio finale della partita contro il Twente, valida per la terza giornata di Europa League

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto a Sky Sport in occasione della partita di Europa League contro Twente. Ecco le parole del tecnico biancoceleste nel post partita:

DELE-BASHIRU E GIGOT – «E’ andata bene. La squadra ha preparato bene la partita. Qui c’è un ambiente e una squadra giovane, che gioca. Basta vedere nella ripresa come andavano a pressare il portiere. Sono partite che anche in superiorità numerica, in vantaggio, devi chiudere. Quando le chiudi devi rimanere sempre in partita e lo abbiamo fatto. Sono contento per Samuel, può dare molto sotto tutti gli aspetti: personalità, carisma, carattere, è un giocatore forte. Lo abbiamo riportato dentro. Dele non è una sorpresa, bisogna dargli il tempo. C’è un percorso che ogni giocatore, quando arriva in un ambiente diverso, con attenzione diversa, bisogna creare. Ha qualità e farà una crescita esponenziale, ne sono convinto».

GIOCATORI FELICI – «Mi fa piacere. Io credo la squadra debba avere sempre una parte di emotività, il calcio trasmette sentimenti. E’ un’essenza importante, i ragazzi su questo non possono sbagliare. Si possono perdere le partite, ma con questi principi non puoi sbagliare la prestazione. Stiamo facendo una proposta. Anche il passaggio di Torino è stato importante. Oggi siamo venuti qui in pressione alta, ha tolto il palleggio a una squadra come la loro che può metterti sotto. Sono contento, ora recuperiamo velocemente e testa alla prestazione in campionato».

TCHAOUNA NERVOSO – «Siamo sempre un po’ lì. Credo abbia percepito degli ululati. E’ un tema che non mi piace ora esporre, non è il contesto giusto. Vi do la conferma di questo, abbiamo cercato di tranquillizzarlo. C’è stato un coinvolgimento dei nostri tifosi ieri. Si è mossa la società, il direttore e il presidente per sbloccare questa situazione spiacevole. La prestazione la regaliamo anche ai tifosi che hanno avuto questo disagio. Il quarto uomo comunque ha capito che stavo cambiando Pedro ma ho preferito togliere Tchaouna perchè non c’erano le condizioni mentali per stare in campo».

