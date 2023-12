Udinese, Balzaretti: «Samardzic resterà con noi a gennaio»

Federico Balzaretti, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Torino

PAROLE – «Il regalo di Natale più bello sarebbe una vittoria, per la proprietà e per i tifosi. A breve avremo la risposta sullo stato della squadra Prepariamo sempre la partita in modo che i ragazzi possano sentirsi mentalmente il più liberi possibile. L’analisi della scorsa gara è durata un giorno, poi ci siamo concentrati sul Torino. Samardzic? Non è cambiato niente, Laki resterà anche a gennaio. Deve lavorare sempre al meglio, è un ragazzo importante per noi. L’esclusione della settimana scorsa lo avrà stimolato ancora di più, si allena sempre bene ed è molto focalizzato sul presente. Abbiamo bisogno di tutte le sue qualità».