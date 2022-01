Udinese, vicino l’arrivo di un difensore dall’Arsenal

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese pronta a piazzare un colpo importante sul mercato: è in dirittura d’arrivo il prestito dall’Arsenal di Pablo Marì

La ricerca di un difensore da parte dell’Udinese potrebbe concretizzarsi a breve con lo sbarco in Serie A di Pablo Marì.

Lo spagnolo classe ’93 tre anni fa ha vinto campionato brasiliano e Copa Libertadores con il Flamengo, mentre nell’Arsenal non ha trovato molto spazio. Può arrivare in Friuli in prestito con parte dell’ingaggio comunque pagato dai Gunners.