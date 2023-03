Udinese, Carnevale su Pafundi: «Abbiamo voluto proteggerlo, ma ora avrà il suo spazio»

Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport di Simone Pafundi

Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport di Simone Pafundi. Le sue dichiarazioni:

«Ringrazio Mancini perché ci ha visto bene. Ha esordito lo scorso anno a 16 anni e non dimentichiamoci che una settimana fa ha fatto 17 anni. Ha fatto 2 spezzoni, noi lo abbiamo un po’ protetto in questo periodo qui: è quasi un anno che si allena in Prima Squadra e sta facendo dei grandi miglioramenti a livello fisico perché ne ha bisogno. Con 38 punti, so che Sottil lo tiene in grande considerazione e sono convinto che dalle prossime partite inizierà a fare il suo campionato e non uscirà più».