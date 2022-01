Udinese, Cioffi: «Navighiamo a vista. Oggi in campo squadra umile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato prima del fischio d’inizio della gara contro il Genoa: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Gabriele Cioffi ha parlato prima di Genoa-Udinese.

DICHIARAZIONI – «Navighiamo a vista, più dal lato fisico che dal lato mentale. Noi affrontiamo la partita in programma oggi con umiltà e coraggio con la squadra intera, non parlo dei singoli. Per una squadra come la nostra tutte le partite sono importanti. Vedrete un’Udinese umile, con coraggio e che sa che la sua forza sta nel gruppo».