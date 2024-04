Udinese Cioffi: «Difficile commentare una sconfitta giocando così»

Le parole di Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani in trasferta contro il Monza

Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Verona. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Un paradosso venire a parlare di una sconfitta dopo una partita del genere. Ricordo due palle gol, nel secondo tempo ben 4-5 pulite. Fa male perché io non ho visto questa sofferenza sui piazzati e credo che lo siamo stati anche noi. Un episodio ci ha condannato, non ho niente da dire ai miei ragazzi».

SALVEZZA – «Ci vuole coraggio, determinazione. Annata difficilissima, non abbiamo mai trovato una scusa per non fare, ma sempre per fare».

DIFFICOLTA’ A SEGNARE – «Ci possiamo imputare quello: le occasioni da gol. Finché crei va bene, ma mi viene difficile parlare di una sconfitta dopo una prestazione estremamente positiva».

TROPPI GOL PRESI NEL FINALE DI GARA – «Non è mai un caso. Questa malattia l’abbiamo curata a gennaio, l’ultima sconfitta al 90′ fu col Milan. Con l’Inter eravamo in dieci nell’ultimo quarto d’ora e non puoi considerarla una malattia. Stasera faccio fatica, eravamo messi bene. Non ho percepito paura, non ho percepito voglia di non vincere. Ho visto i ragazzi carichi per far male».

PESO DELLE ASSENZE – «Si parla dei presenti e credo che i presenti abbiano fatto vedere di essere sul pezzo, vogliosi di vincere la partita. Non pareggiarla, ma vincerla».