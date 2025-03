Udinese, il dg Collavino: «Lo stadio il nostro orgoglio, ora vogliamo l’Europa; Runjaic è la persona giusta, ci è piaciuto da subito»

Le parole di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, sugli obiettivi del club friulano e sul Bluenergy Stadium

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue parole sul Bluenergy Stadium, che ospiterà in estate la Supercoppa Europea, degli obiettivi europei dei friulani e della scelta di Runjaic.

PIACE LA CLASSIFICA – «Assolutamente sì, stiamo disputando un buon campionato e già raggiunto la fatidica quota dei 40 punti. Questo ci consente di guardare le partite da qui alla fine con maggiore serenità, giocandole con impegno e determinazione ma pure quella spensieratezza che ci può pemettere di andare a fare risultati importanti. Vedremo se riusciremo a raggiungere quelle società che ci stanno davanti».

SUPERCOPPA EUROPEA AL BLUENERGY STADIUM – «Sarà l’evento sportivo più importante mai disputato in questa regione, ne siamo orgogliosi. Questo è uno stadio moderno, polifunzionale e attivo 365 giorni all’anno. Il fatto di poter disputare la Supercoppa Europea qua è un segnale di attenzione da parte della UEFA che ha riconosciuto anche il percorso in fatto di sostenibilità».

IMPIANTO AUTOSUFFICIENTE ENERGICAMENTE – «E’ un percorso avviato qualche anno fa, l’idea è quella che la struttura sia ecosostenibile. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le emissioni, abbiamo fatto tanti passi in questo senso come la realizzazione di un importante impianto fotovoltaico sul tetto. E’ il più importante mai costruito su un tetto di uno stadio in Italia, l’1 aprile a Milano presenteremo quella che è la prima comunità energetica del mondo del calcio. E’ un segnale anche di attenzione di una proprietà da sempre vicina a questa società e i risultati sul campo si vedono, questo è il 30° campionato consecutivo in serie A e dentro ci mettiamo anche 11 partecipazioni alle coppe europee».

SOGNO – «E’ di tornarci, in Europa. E’ un sogno, ma i sogni dobbiamo trasformarli in obiettivi e ci stiamo lavorando».

RUNJAIC – «E’ un allenatore che ci è piaciuto da subito e che ora ci sta convincendo sempre di più. Ha una grande cultura e una grande etica del lavoro, con lui si parla sempre di calcio, è sempre concentrato su cosa fare per migliorare. Ha dimostrato di saper essere flessibile anche tatticamente, credo sia una sicurezza per noi».