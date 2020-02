Udinese, Prodl si presenta: «Ecco perchè ho scelto di venire qui»

Udinese, giornata di presentazioni: ecco le prime parole del difensore austriaco, arrivato dopo essersi svincolato dal Watford

Giornata di presentazione in casa Udinese: ecco le prime parole del nuovo arrivato, Sebastian Prodl.

PRODL – «Ringrazio per il caloroso benvenuto, sia club che tifosi. Per me è sempre stato un sogno giocare in Serie A, ne ho parlato spesso in particolar modo della possibilità Udinese, se ne parlava già 4-5 anni fa. Con Pozzo abbiamo deciso di giocare a Londra inizialmente per poi spostarmi qua. Sono orgoglioso e felice che questo sogno sia diventato realtà. Spero di recuperare presto dall’infortunio, l’atmosfera trovata è bellissima».