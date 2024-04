Cioffi pre Udinese Inter: «La squadra deve dare il 200%»

L’allenatore dell’Udinese Cioffi ha voluto parlare così in conferenza stampa della sfida contro l’Inter in casa. Le parole

A due giorni dal confronto con l’Inter, l’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi parla così in conferenza stampa.

CHE GARA SI ASPETTA – «Mi aspetto il 200%, è l’unico modo per uscire dal campo con punti staccando le zone basse della classifica. Sì sarà un’Udinese corta, cortissima»

ASSENZA DI LUCCA – «Success ha fatto una settimana discreta, Brenner ha avuto un problema familiare, aspettiamo il suo ritorno domani. Lucca corre tanto e ci sta che un giallo di troppo può capitare. E’ anche possibile un attacco senza punte domani. Davis si è allenicchiato ma non è pronto»

FERREIRA E NON GIANNETTI COL SASSUOLO – «Lì è stata una scelta dell’ultimo minuto, ho la fortuna di avere giocatori che si sposano bene con più soluzioni e quindi ho possibilità di scelta»

SAMARDZIC – «Bisogna vedere il suo percorso di crescita, quando è arrivato a Udine si puntava il dito perchè non lavorava in fase difensiva, nella prima avventura mia giocava poco per quello. Ora vedo un giocatore molto attento in fase difensiva, che vuole stupire ma stando attento, sono convinto che si ritaglierà presto lo spazio che merita»