Udinese-Inter in tv e streaming: dove vederla

I friulani di Gotti ospitano i nerazzurri di Conte nell’anticipo della 19ª e ultima giornata di andata di Serie A: dove vedere Udinese-Inter

L’Udinese di Luca Gotti ospita l’Inter di Antonio Conte nella 19ª giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata. I friulani lottano per la salvezza e si trovano al 15° posto con 17 punti, i nerazzurri, secondi a quota 40, inseguono il Milan capolista e sperano in un passo falso dei cugini contro l’Atalanta per laurearsi Campioni d’Inverno. Udinese-Inter: la partita si giocherà sabato 23 gennaio 2021 nello scenario della Dacia Arena di Udine, con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere il match sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

La gara Udinese-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca di Udinese-Inter è stata affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico. Il pre e post-partita vedrà protagonisti dallo studio, per ‘Sky Calcio Live’, Marco Cattaneo, Paolo Condò, Matteo Marani, Alessandro Costacurta.

Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2020/2021

Quando: Sabato 23 gennaio 2021

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Dacia Arena (Udine)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli

