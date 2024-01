Udinese, Lautaro si presenta: «Voglio ambientarmi, l’obiettivo…»

Le parole di Lautaro Giannetti, nuovo difensore dell’Udinese, nella conferenza stampa di presentazione. I dettagli

Lautaro Giannetti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore dell’Udinese.

PAROLE – «Dopo tanti anni vissuti al Velez e in Argentina ho deciso di fare questo passo importante dopo l’offerta dell’Udinese, sono molto contento di come sono stato accolto dall’ambiente, dalla squadra e dalla società. Ho sempre guardato tanto la Serie A, soprattutto prima di venire qui, penso sia subito dietro alla Premier League come campionato, molto tattico, ma sto lavorando per adattarmi subito»