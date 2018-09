Inzaghi sprona la Lazio: «Il campionato non aspetta nessuno»

Udinese-Lazio, sesta giornata di Serie A: le parole in conferenza stampa alla vigilia del tecnico biancoceleste Simone Inzaghi

Lazio attesa domani alla Dacia Arena dalla sfida con l’Udinese, la formazione di Simone Inzaghi cerca continuità. Ecco l’analisi del tecnico biancoceleste in conferenza stampa: «La Lazio è tornata? Ho fatto i complimenti ai ragazzi, son stati bravi a fare una partita importante. Però dopo 5 minuti stavamo già pensando all’Udinese, sta attraversando un buon momento e serve attenzione massima». Continua il tecnico a proposito del turnover: «Domani farò valutazioni. Abbiamo l’intera rosa, tranne Radu e Lukaku. Dovrò cercare di capire durante l’allenamento, docrò capire. Nella mia testa c’è solo l’Udinese però».

Prosegue il tecnico, come riporta Lazionews24.com: «Milinkovic ha fatto un’ottima partita, stamattina era in discrete condizione. Ma lui ed Acerbi non hanno mai riposati e domani cercherò di capire il meglio, si allenato bene, mi ha dato ampia disponibilità. Sappiamo di avere tre partite. Ci adeguiamo e giochiamo al meglio». Infine, sulla sfida di domani: «Domani sarà una partita tosta, la squadra è in salute, ha ottime ripartenze ed è fisica. Dovremo cercare di essere lucidi, organizzati, dobbiamo avere tantissima fame: il campionato non aspetta nessuno. Li abbiamo analizzati bene con i ragazzi».