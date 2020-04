Udinese, Musso: «Inter e Milan? Se ci sarà qualcosa ci penseremo»

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso, ha parlato del suo futuro. L’estremo difensore argentino piace a Milan e Inter

Milan e Inter hanno messo nel mirino Juan Musso, portiere classe ’94 dell’Udinese, autore di grandi stagioni con la maglia dei friulani. Intervistato da Racingmaniacos.com, Musso non ha chiuso le porte a un trasferimento.

«Inter e Milan? Ho letto cose diverse sul mio futuro ma ad ora non so niente. Io sono tranquillo. Chiaramente le voci fanno piacere ma non c’è nulla. Se dovesse esserci qualcosa di interessante per me e per l’Udinese, ci penseremo».