Udinese, Nestorovski: «Il rientro è vicino, su Beto…»

Le parole di Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, sul suo rientro in campo dopo l’infortunio. I dettagli

Ilija Nestorovski ha parlato della stagione dell’Udinese e a Udinese Tonight.

PAROLE – «Sono a un buon punto, da questa settimana inizio con la squadra e penso che sarò disponibile per la partita con il Milan. E’ vero che i numeri dicono che stiamo tornando ai buoni livelli dell’inizio. Io dico sempre che ci deve essere sempre un buon bilanciamento di emozioni nel calcio, sia quando si vince sia quando si perde. Non dobbiamo farci distrarre da queste cose. C’è un buon clima nello spogliatoio e lavoriamo sodo per la prossima partita. Beto segna, c’è poco da giudicare. Dà sempre il duecento per cento in allenamento e soprattutto ascolta per migliorare giorno dopo giorno i suoi limiti. Deve ancora migliorare ma diventerà ancora più forte».