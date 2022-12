L’Udinese lavora per il rinnovo di Roberto Pereyra, l’argentino è in scadenza a giugno e vorrebbe giocare in Europa

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista è seguito dalla Fiorentina che potrebbe farsi sotto. Tra rinnovo e Europa, il Tucu è indispensabile per i friulani.