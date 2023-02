Udinese, Sottil: «Rispetto i fischi dei tifosi però non li condivido molto»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato al termine della sfida finita in pareggio contro il Sassuolo

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport.

PAROLE – «Fischi? Mi sono dispiaciuti, sono una persona che dice sempre quello che pensa: sono ancora convinto che siano un valore aggiunto per noi e rispetto i loro fischi però non li condivido molto. Abbiamo giocato una grande partita tirando 17 volte in porta contro una signora squadra come il Sassuolo. Se la mettiamo che l’Udinese non vince in casa da tempo siamo d’accordo ma bisogna fare un’analisi più generale visto che in termini di classifica stiamo facendo molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Ci siamo fatti due gol da soli ma devo fare i complimenti alla squadra per come ha giocato».