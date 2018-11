Il dirigente sloveno è l’unico candidato per la presidenza del massimo organo europeo. Nonostante le polemiche sul Var.

Var o non Var, Aleksander Ceferin continuerà a essere presidente della Uefa. Almeno per i prossimi quattro anni. Il dirigente sloveno correrà infatti come unico candidato alle elezioni che si terranno a Roma il 17 febbraio in occasione del 43esimo Congresso Ordinario Uefa. Nessun altro dirigente si è fatto avanti, nonostante i noti problemi di molte federazioni verso la massima organizzazione europea. Un segnale anche forte verso tutti i club ritenuti responsabili di una possibile fuoriuscita verso una Superlega.