Non solo Milan, la scure UEFA anche su City e Psg

Non solo il Milan nel mirino dell’Uefa, anche Manchester City e Paris Saint-Germain sotto la lente del FPF

Sono settimane intense di attesa per il Milan. La società rossonera, ma non solo, è finita nel mirino dell’UEFA. Il club meneghino attende la sentenza che potrebbe clamorosamente escludere il Milan dalle Coppe Europee. Intanto, lunedì è atteso il bonifico da 10 milioni di euro per la ricapitalizzazione. Qualora non dovesse andare tutto come previsto sarebbe il Fondo Elliott a garantire la continuità aziendale. Nei prossimi giorni è atteso il verdetto della Uefa che potrebbe escludere i rossoneri dall’Europa League.

Nella giornata di ieri, intanto, Traverso, Direttore sostenibilità finanziaria e ricerca della Uefa, era a Milano per il ReportCalcio 2018, parlando della situazione relativa al Milan ma non solo: «Sotto osservazione c’è il passato, il presente e il futuro. Già adesso la Uefa valuta con attenzione la sostenibilità finanziaria dei soci di riferimento, soprattutto per le società che richiedono ricapitalizzazioni continue».

Questo invece il passaggio in cui Traverso ha annunciato controlli serrati: «I controlli scatteranno di fronte alle sessioni con un passivo superiore ai 100 milioni, come quelle di Paris Saint-Germain, Manchester City e Milan». Anche le due big europee, dunque, son finite nel mirino dei commissari del Club Financial Control Body dell’UEFA. Qual è il duplice obiettivo? Calmare i prezzi folli dei giocatori sul calciomercato ed evitare che investimenti sul mercato siano legati finanziariamente all’ingresso in Champions League. Una ‘scommessa’, insomma, come quella che ha fatto il Milan la scorsa stagione.