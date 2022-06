UFFICIALE: De Sciglio rinnova fino al 2025 con la Juve

Mattia De Sciglio rinnova con la Juve. Annuncio ufficiale che lega il terzino destro i colori bianconeri fino al 2025.

De Sciglio rinnova con la Juve fino al 2025. A rendere noto l’ufficialità del prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno è la stessa società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

IL COMUNICATO – «La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025.

Bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A: 20, nel 2018/19 furono 22.

Un esempio di quanto Mattia sia prezioso? Eccolo: in una delle sue ultime apparizioni stagionali, contro il Sassuolo è stato ancora una volta determinante, se si pensa che ha giocato 50 palloni, creato 3 occasioni e portato a casa un 91% di precisione nel passaggio, fra i migliori della squadra».