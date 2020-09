UFFICIALE Juve Stabia, arriva Niccolò Romero

La Juve Stabia ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Niccolò Romero

La Juve Stabia, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Niccolò Romero dal Sudtirol.

«La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo con l’FC Südtirol per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Niccolò Romero, classe ’92, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore, nativo di Savigliano (CN), ha vestito le maglie di Vigor Lamezia, Savona 1907, Pavia, Castiglione, Feralpisalò, Piacenza e FC Südtirol. Queste le prime dichiarazioni, dopo la sottoscrizione dell’accordo: “Sono contento ed entusiasta di essere arrivato alla Juve Stabia. Sono soprattutto curioso di riscoprire cosa vuol dire giocare al sud dopo la mia precedente esperienza, anche se ero molto giovane. Voglio conoscere il tifo e la passione che c’è dietro ad una piazza importante come quella di Castellammare di Stabia. Sono arrivato allo stadio e mi sono emozionato: lo immagino pieno e non vedo l’ora di giocarci”. Niccolò Romero si aggregherà alla squadra agli ordini di mister Padalino».