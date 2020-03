Ufficiale, Psg-Borussia Dortmund a porte chiuse: arriva la conferma

L’emergenza Coronavirus colpisce anche la Champions League: Psg-Borussia Dortmund si giocherà a porte chiuse

La notizia era nell’aria, ma ora arriva anche la conferma ufficiale. Paris Saint Germain-Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà a porte chiuse.

A dare l’annuncio ufficiale è proprio il Prefetto di Polizia francese che rivela il provvedimento preso per contrastare l’emergenza Coronavirus, dopo l’aumento dei contagi anche in Francia e le misure restrittive adottate in questi giorni dal governo.