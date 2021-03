Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 10.00 – Sampdoria, il punto sui rinnovi – Il Secolo XIX fa il punto sui rinnovi in casa blucerchiati. Ecco la situazione su Audero, Ferrari, Verre e Gabbiadini.

Ore 9.30 – Parla il presidente dell’AIA Trentalange – Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport: «Orsato a 90° Minuto?. È stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma penso che se si trasmette l’aspetto più umano e sensibile dell’arbitro è meglio per tutti». L’INTERVENTO INTEGRALE.

Ore 9.15 – Inter, calendario in discesa – Il calendario sorride ai nerazzurri fino a metà maggio. Ecco il motivo.

Ore 9.00 – La carica di Italiano – Il tecnico dello Spezia ha parlato sulle pagine di Repubblica della salvezza della sua squadra: «Se ci salviamo sarà più di uno scudetto, oltre che una svolta per le nostre carriere. Anche perché i risultati li stiamo ottenendo giocando bene». LE SUE PAROLE.

Ore 8.45 – Pirlo pensa ad un nuovo ruolo per Chiesa contro lo Spezia – Pirlo lo ha provato anche da seconda punta in allenamento, e chissà che non possa essere una soluzione d’emergenza più efficace rispetto a Kulusevski.

Ore 8.30 – Lazio-Torino sempre più a rischio – Secondo La Gazzetta dello Sport il match dell’Olimpico è sempre più a rischio. I dettagli.