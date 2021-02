Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 12.21 – Berlusconi su Ibra – Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan oggi del Monza, ha commentato la presenza di Ibrahimovic al Festival di Sanremo: Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere».

Ore 11.35 – Napoli, furia De Laurentiis – Secondo quanto riportato da Repubblica il presidente aveva pensato al ritiro punitivo dopo la sconfitta con l’Atalanta ma De Laurentiis è tornato sui propri passi anche tenendo conto delle tante assenze non rinunciando però al silenzio stampa.

Ore 09.50 – Crotone, Messias crede nell’impresa – Junior Messias, fantasista del Crotone, ha parlato a TMW della sfida contro la Juve. Le sue parole

Ore 09.30 – Torino, Cairo fa chiarezza su Belotti – Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato della questione relativa al rinnovo di Andrea Belotti: ecco le sue dichiarazioni

Ore 09.00 – Inter, volata Scudetto lanciata – L’Inter schianta il Milan e fa il vuoto in classifica, Conte non può più nascondersi: lo scudetto sarebbe la rivincita che sognava da anni. EDITORIALE

Ore 08.40 – Osimhen sta meglio dopo la paura in Atalanta-Napoli – Osimhen è stato trasportato in ospedale e il Napoli in serata ha tranquillizato sulle sue condizioni. Dopo una notte passata sotto osservazione, Osimhen tornerà a Napoli oggi stesso, come riporta Il Corriere dello Sport.

Ore 08.30 – Elezioni Presidente FIGC, oggi il voto – Come riportano i quotidiani sportivi, Gravina sarebbe in grande vantaggio contando sulle preferenze di Lega Serie A, Serie B e Lega Pro, AIC e AIAC, Sibilia della LND ma non per intero. Da svelare ancora le intenzioni dell’AIA, con il neo presidente Trentalange.

Ore 08.00 – Inter, la frecciatina di Lukaku – Il Corriere della Sera poi riporta l’esultanza di Lukaku che stravince il confronto con Ibrahimovic, atteso dopo la rissa in Coppa Italia: «I’m the fucking best. Io, io, te l’ho detto c… », queste le sue parole.