Stroppa: «Orgoglioso del Crotone. Contro il Cagliari una finale»

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta incassata contro la Juventus.

GARA – «Sul secondo gol abbiamo sbagliato un passaggio elementare. La reazione dei ragazzi è stata eccezionale, siamo riusciti ad avere l’atteggiamento giusto. Non ci si può improvvisare, questa difesa poteva essere il modo giusto per affrontare la Juve. Non siamo abituati ad andare a uomo, abbiamo subito di più e avuto una fase difensiva di sacrificio. Potevamo gestire meglio le ripartenze».

CAGLIARI – «Partita determinante. Mancano sempre meno gare. Lo era anche quella di stasera, ci tenevamo a fare una buona figura. Abbiamo dato tutto, sono contento della prestazione. Adesso abbiamo una vera finale».

SALVEZZA – «La determinazione fa la differenza. In un po’ di partite siamo usciti sconfitti immeritatamente. Abbiamo preso 2-3 in 10/15 minuti e questo è un fattore che non doveva esserci. Oggi la squadra mi è piaciuta, ha avuto un ottimo atteggiamento e ha cercato di agguantare un risultato e fare gol. È una bellissima sensazione».