Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.30 – Inter, nessun debito con lo United – L’Inter non è in debito con il Manchester United per l’acquisto di Romelu Lukaku: la ricostruzione della trattativa fra i due club.

Ore 11.02 – Juventus, esami in corso – Giornata di esami per i giocatori della Juventus: Matthijs de Ligt, Radu Dragusin e Weston McKennie si sono recati in mattinata al J-Medical .

Ore 10.55 – Inter, interessa dall’Arabia Saudita – Anche il Saudi Public Investment Fund è tra i soggetti interessati all’acquisto dell’Inter. Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile cessione del club

Ore 10.12 – Buffon si racconta – Gigi Buffon ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Guardian. Ecco le sue parole: «Guarda, nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023. Questo è il massimo, davvero, davvero il massimo. Ma potrei anche smettere di giocare in quattro mesi. Niente rinnovo? Ho imparato che nulla è certo nella vita» LEGGI L’INTERVISTA SU COMPLETA JUVENTUSNEWS24

Ore 10.02 – Torino, obiettivo Crotone – Oggi il Torino potrebbe ottenere il via libera dall’ASL per riprendere gli allenamenti in gruppo allo stadio Filadelfia. I dettagli

Ore 9.33 – Nuovo DPCM – Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che che scatterà il 6 marzo e resterà in vigore sino al prossimo 6 aprile: confermato il divieto per tutti gli sport di squadra come il calcetto.

Ore 9.02 – Gattuso si affida a Demme – Diego Demme questo pomeriggio in Sassuolo-Napoli ritroverà una maglia da titolare prendendo il posto di Tiémoué Bakayoko. Ecco la spiegazione

Ore 8.33 – Milan, Ibra non c’è – Il Milan questa sera contro l’Udinese si affida ad Ante Rebic e Rafael Leao in un attacco completamente diverso rispetto a quello visto contro la Roma. I DETTAGLI

Ore 8.12 – Cosa succede con Lazio-Torino? – Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea potrebbe disporre subito subito la ripetizione di Lazio-Torino. I motivi alla base di questa decisione

Ore 8.01 – Inter, problemi nel pagamento di Lukaku? – Secondo quanto ricostruito da Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus al Manchester United previsto dal contratto relativo all’acquisto di Romelu Lukaku. I DETTAGLI