Nuovo DPCM, confermato il divieto per il calcetto: i dettagli

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM: confermato il divieto per tutti gli sport di squadra come il calcetto

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che che scatterà il 6 marzo e resterà in vigore sino al prossimo 6 aprile.

Confermate le chiusure per palestre e piscine così come sono ancora vietati tutti gli sport da contatto e di squadra come il calcetto. Nessuna limitazione, invece, per quanto per l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa.

Al momento il Cts visto l’andamento dei contagi non ritiene opportuno allentare le restrizioni in questo settore. Se le cose dovessero migliorare si potrebbe pensare almeno a lezioni individuali o su prenotazioni. Agli agonisti è permesso di allenarsi.