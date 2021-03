Juventus, Bernardeschi: «Segnale al campionato. Ringrazio Pirlo»

Federico Bernardeschi ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro lo Spezia. Ecco le dichiarazioni del numero 33 bianconero

Federico Bernardeschi descrive il suo momento dopo Juventus-Spezia e i due assist ai microfoni di Sky Sport.

«La vittoria di ieri è stata importante, perché abbiamo dato un segnale al campionato. Ringrazio il mister per quello che ha detto, io sono sempre a disposizione della squadra. Quando la coperta è corta un giocatore deve sempre mettersi a disposizione della squadra. Siamo un po’ indietro in campionato rispetto a quello che ci aspettavamo, ma siamo ancora vivi, determinati, e ci crediamo ancora tanto. Siamo la Juventus e questo non lo dobbiamo dimenticare».

