Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 12:00 Calciomercato Juve, Dybala ha già deciso il suo futuro: ultima gara allo Stadium? –Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quella di questa sera potrebbe essere l’ultima partita di Paulo Dybala allo Stadium con la maglia della Juve. Uno scenario che mette i brividi ai tifosi, ma un suo addio non si può escludere tra qualche settimana. Lo scenario

Ore 11:30 Sampdoria, Ferrero pensa al post Ranieri: i quattro nomi in lizza – La notizia

Ore 11:00 Marotta: «Obbiettivo riduzione dei costi e stipendi che incidono pesantemente» – Le parole

Ore 10:30 Lukaku e Lautaro a DAZN: «Dopo il derby abbiamo capito che avremmo vinto lo scudetto» – L’intervista completa

Ore 10:00 Juventus, futuro Paratici: la posizione di Agnelli e John Elkann sul dirigente –Paratici vive il tutto con serenità: concentra le energie mentali sulle ultime speranze di salvare la stagione e conduce le trattative della prossima campagna acquisti. Le possibilità che lasci la Juventus, spiega il quotidiano, esistono: lo scenario più probabile nel caso dovesse lasciare sarebbe la promozione di Federico Cherubini a capo dell’area calcio.

Ore 9:30 Atalanta, Muriel piace alle big: i nerazzurri fanno il prezzo –L’Atalanta non ha necessità di vendere ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare l’offerta giusta non si tirerebbe indietro. E così la dirigenza nerazzurra ha fatto il prezzo per cedere il suo numero 9: 35-40 milioni, considerando anche che Muriel ha anche già compiuto 30 anni.

Ore 9:00 Juventus Inter, la passerella dei nerazzurri ci sarà? La posizione dei bianconeri – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventusnon si è espressa nemmeno informalmente ma l’impressione è che la passerella sia improbabile. In fondo, tradizionalmente, si fa solo nella partita successiva alla vittoria del titolo.

Ore 8:30 Calciomercato Roma, Mourinho vuole un portiere d’esperienza: occhi su Rui Patricio –Una delle priorità di José Mourinho, una volta sedutosi sulla panchina della Roma, sarà quella di sistemare la porta giallorossa. Il tecnico portoghese vuole un estremo difensore d’esperienza e, secondo La Gazzetta dello Sport, l’uomo scelto sarebbe proprio un suo connazionale: Rui Patricio.