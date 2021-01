Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 9.10 – Rovella si racconta: «Modric il mio idolo» – In una lunga intervista a SportWeek, il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella si è raccontato: «Il mio idolo è Modric perché quando il gioco passa da lui hai sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. I migliori tre centrocampisti sono Modric, Thiago Alcantara e Barella. Ho sempre fatto il centrocampista, ogni tanto il trequartista quando ero piccolo. In questo momento meglio mezzala, ho più libertà per spingermi in attacco».

Ore 9 – La Roma vola con Mkhitaryan, Fonseca punta su di lui per l’aggancio all’Inter – L’armeno sta trascinando la Roma in alto, domani contro l’Inter si capirà se Fonseca potrà mettere lo scudetto nel mirino. Ma occhio a un’Inter ferita. L’editoriale

Ore 8.40 – Juventus, De Ligt positivo: emergenza in difesa – Con la positività di Matthijs de Ligt, Andrea Pirlo si ritrova con la difesa contata fino alla finale di Supercoppa contro il Napoli. Le soluzioni

Ore 8.20 – Gravina: «Bisogna salvare il calcio» – In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il presidente dalla FIGC Gabriele Gravine ha parlato delle difficoltà economiche del nostro calcio: Qui si tratta di salvare il calcio. Spostare il termine al 16 febbraio? L’unica possibilità è un accordo bilaterale per la dilazione, di fronte al quale la FIGC può posticipare il termine. Ma non di tanto, altrimenti si finisce per svantaggiare chi ha pagato. Il che, anche sportivamente, sarebbe inaccettabile». L’intervista